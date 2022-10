Il leghista Valditara all’Istruzione | dalla padella alla brace! Mai che si scelga un maestro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022)brace. Dopo l’accademico Patrizio Bianchi che ricorderemo poco più che per il suo mantra della “scuola affettuosa” (dove l’ha vista ma?), ad occuparsi di bambini e ragazzi, la neo presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha pensato di nominare un altro accademico. Sembra essere il destino del ministero dell’Istruzione: mai un, un professore di scuola “media”, un preside di un istituto comprensivo o di un liceo. Sia mai che ad occuparsi di nidi, scuole dell’infanzia, secondarie di primo grado, bullismo, intercultura, disabilità, sviluppo del bambino, ci sia un pedagogista. A ricoprire il ruolo di ministro dell’Istruzione sono stati per la maggior parte politici di professione che non avevano frequentato le scuole se non da alunni o da genitori (Letizia Moratti, Giuseppe ...