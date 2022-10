Il grande bluff Ferrari nel 2022 e una Mercedes imprescindibile per lo spettacolo della F1

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 non è certo stato memorabile per la, nonostante fosse nato sotto ottimi auspici. In qualifica la Scuderia di Maranello aveva infatti messo tutti in riga, realizzando le migliori due prestazioni cronometriche. Una prima fila tutta Rossa cancellata solo dalla retrocessione di Charles Leclerc per aver omologato una nuova power unit. Invece, come troppo spesso accaduto nell’arco del, il weekend del Cavallino Rampante ha assunto i contorni di un soufflé mal riuscito, essendosi rapidamente sgonfiato. Carlos Sainz ha visto evaporare nel giro di pochi attimi il duro lavoro dei due giorni precedenti. In qualifica tutti si sono tolti il cappello di fronte alla prestazione dello spagnolo, capace di conquistare con merito la pole position. Stavolta non ci sono stati di mezzo errori altrui e bandiere gialle ...