Ilannullato a Maurizio "Ramon"nello Juve - Roma che spostò in maniera decisiva la corsa per lo scudetto 1981 verso la sponda bianconera, ha superato i 41 anni. Ma la ferita non si ...Marco Giusti per Dagospia erdeera bono 1 Ci siamo. Arrivati alla fine della Festa del Cinema il premio conclusivo per il pubblico di sana fede romanista è il documentario 'Erdeera bono' diretto da ... Il gol di Turone al cinema: una ferita aperta da 41 anni ll leggendario gol di Turone dell’81 arriva sul grande schermo con ‘Er gol de Turone era bono’ di Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet, in anteprima domenica 23 ottobre alla Festa del Cinema di ...Ma i più attesi di questo weekend cinematografico sono loro: Er gol de Turone era bono, che non mancherà di infiammare il pubblico romanista, e Sono Lillo di Eros Puglielli. Protagonista, neanche a ...