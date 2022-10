I legami “creativi” di Taiwan con il resto del mondo Per evitare l’isolamento

Leggi su formiche

(Di domenica 23 ottobre 2022) La leadershipese si sta adoperando oggi più che mai per stabilire proficui contatti diplomatici con ildel. L’isola soffre di uno status internazionale molto particolare, dato che solamente tredici Paesi sui centonovantatrè delle Nazioni Unite la riconoscono come Stato. Taipei sta cercando di portare dalla propria parte (come rapporti diplomatici) anche quei Paesi che riconoscono la sovranità cinese sull’isola. Come ha riferito un esperto del German Marshall Fund “portare dentro, renderla parte della soluzione” è il metodo che il governo locale sta utilizzando perinternazionale. “E’ un modo di ripensare la diplomazia tradizionale verso direzioni più attuali, di continuo esercizio del soft power“. Questa rinnovata attività diplomatica è ...