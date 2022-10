Hockey ghiaccio | ICE League 2022-2023 | Pusteria vince largamente | bene Bolzano Asiago va ko

(Di domenica 23 ottobre 2022) La domenica sera dell’ICEregala un bilancio di due vittorie e una sconfitta alle squadre italiane impegnate nella regular seasondella competizionestica. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio. Dopo aver cambiato guida tecnica, il Valsi ritrova rifilando addirittura uno 0-7 all’HK SZ Olimpija, nella partita giocata in Slovenia. Di Ahl (doppietta), Archambault, Roy, Kristensen, Luchuk e Andergassen le reti che hanno consentito ai “Lupi” di imporsi a domicilio. Affermazione molto più tirata, ma comunque sempre importantissima, per il: 4-3 all’EC KAC. Le “Volpi” scappano nel match, sino al 4-1 di Thomas, con un Mitch Hults scatenato autore di un gol e due assist, contenendo poi il ritorno dei rivali che, ...

