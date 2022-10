Highlights e gol Tottenham-Newcastle 1-2 | Premier League 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ilcon glied i gol di1-2, incontro valevole per la tredicesima giornata della. La formazione ospite passa in vantaggio al 31? con il gol di Wilson. Il raddoppio arriva nove minuti più tardi. La rete di Almiròn viene convalidata dal VAR ed i bianconeri arrivano all’intervallo saldamente avanti. Gli uomini di Conte dimezzano lo svantaggio al 54? grazie al solito Harry Kane. Nel finale sono vani gli assalti degli Spurs, che non riescono ad evitare la seconda sconfitta consecutiva. Di seguito ilcon le azioni più importanti ed i momenti più significativi della gara. SportFace.

Nelle due gare della decima giornata di serie B giocate oggi importante vittoria in rimonta del Pisa in casa contro il Modena. Decisivi idi Torregrossa, doppietta, e Masucci dopo il rigore del pareggio di Gliozzi; inutili le reti di Bonfanti e Magnino per il Modena. Finisce invece senza reti il match del Barbera fra Palermo e ...Il video con glie idi Betis - Atletico Madrid 1 - 2 , match valido per l'undicesima giornata della Liga 2022/2023. Al Benito Villamarin doppietta di Griezmann decisiva per portare i tre punti alla ...Video gol e highlights di Pisa Modena: match in programma nella giornata di oggi e valido per la 10^ giornata di Serie B Pisa ed Modena si affrontano alla 10^ giornata di Serie B. Vittoria ...Spettacolo nel pomeriggio di Serie B: pari senza gol tra Palermo e Cittadella, il Pisa vince in rimonta con quattro reti ...