Highlights e gol Betis-Atletico Madrid 1-2 | Liga 2022 2023 VIDEO

Ecco la classifica dei bomber dell'Inter in Serie A INTER - SALERNITANA 2 - 0,14) DIEGO MILITO " 62Presenze: 128 Unogni: 146 minuti Mediaper partita: 0.48 13) LAUTARO ...Ecco glidella sfida di Premier League tra Southampton ed Arsenal. 1 - 1 il risultato finale, decisive le reti di Xhaka per i Gunners e di Armstrong per i Saints.Vittoria per 2-1 in trasferta per il Torino sull'Udinese, grazie alle reti di Ola Aina, al 15', e di Pellegri, nella ripresa. A nulla è.Toro croce e delizia, ma alla fine torna a vincere anche in campionato, dopo aver eliminato in Coppa Italia il Cittadella, battendo l’Udinese alla Dacia Arena per 2 a 1. Aina ha portato ...