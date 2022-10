Grande Fratello Vip | Lulù Selassie sulla lite tra la sorella Jessica e Soleil Sorge | Per me è impossibile

Libero Magazine

Adriana Volpe ha lasciato lo studio delVip con rammarico ma continua a seguire le vicende dalla casa più spiata d'Italia. La presentatrice ha svelato chi è il suo protagonista preferito, per poi smontare la versione di ...Raccontava la storia di une di una sorella il cui gatto viene ucciso da uno dei locatori ... farà nascere unaamicizia tra di loro. AMORI DI MEZZO SECOLO (Italia, 1954, col., durata ... Grande fratello Vip, tutti gli avvenimenti di questa settimana Ieri sera nella casa del Grande Fratello VIP è andata in scena come sempre la festa del sabato sera e, come spesso accade, a causa del vino è scoppiata una nuova discussione. Questa volta la protagoni ...Gf Vip 7, Daniele Dal Moro nero dopo la strigliata da Alfonso Signorini: lo sfogo ieri notte Daniele Dal Moro ha vissuto un momento di sconforto importante durante la puntata di… Leggi ...