Graham Potter reagisce ai canti offensivi durante lo scontro di Man Utd | abbiamo molto lavoro da fare

Leggi su justcalcio

(Di domenica 23 ottobre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il manager del Chelseaha reagito aisprezzanti cantati dai tifosi del Manchester Unitedloa Stamford Bridge sabato sera. I punti sono stati condivisi la notte dopo un esilarante fine della partita che ha visto un rigore del Chelsea trasformato da Jorginho all’87’ e il pareggio nei minuti di recupero di testa di Casemiro. Uno sfortunato punto di discussione emerso dal gioco è stato che i fan in trasferta avrebbero cantato cori omofobi. Sebbene in qualsiasi situazione ciò sia inaccettabile, questo cade in un fine settimana in cui la Premier League e i ...