GP Malesia | MotoGP | Bagnaia vince e si avvicina al titolo

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tutto rimandato al Gran Premio di Valencia per ilmondiale. Tutto nelle mani di Francescoche, con la vittoria odierna nel GPdi, si è fortementeto alla conquista del suo primo alloro nella classifica piloti. Al piemontese basterà guadagnare due punti in più rispetto a Fabio Quartararo, oggi terzo con la sua Yamaha alle spalle di un ottimo Enea Bastianini su Gresini Racing, per detronizzare il francese dal trono che torreggia su tutto il paddock del Motomondiale 2022. L’appuntamento è il 6 novembre prossimo in Spagna per l’ultimo appuntamento in calendario: a distanza di tredici anni dall’ultima affermazione di un italiano (Valentino Rossi), il motorsport italiano tiene le dita incrociate in attesa di poter festeggiare la vittoria finale di un centauro in sella a ...