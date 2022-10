GP di Austin | la diretta | Verstappen si mette al riparo da Hamilton | Leclerc tiene il terzo posto

Tutti gli altri hanno pneumatici di mescola media Tira vento ad, ma non c'è pericolo di pioggia Carlos Sainz scatterà dalla pole del degli USA sul circuito di (Texas), ma al suo fianco in ...Tutti gli altri hanno pneumatici di mescola media Tira vento ad, ma non c'è pericolo di pioggia Carlos Sainz scatterà dalla pole del GP degli USA sul circuito di(Texas), ma al suo ...Le gomme medie di Leclerc sono andate in crisi, quelle di Verstappen reggono 45° giro di 56 - Hamilton ha 2"5 su Verstappen che ha 2"5 su Leclerc che ha perso il contatto con l'olandese. Norris supera ...Verstappen entra all'interno di Leclerc alla prima curva, ma Leclerc in uscita lo ripassa 39° giro - Secondo pit per Perez, Vettel diventa leader 38° giro - Battaglia tra Leclerc ...