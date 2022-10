GP di Austin | la diretta | Verstappen si mette al riparo da Hamilton | Leclerc tiene il terzo posto

Tutti gli altri hanno pneumatici di mescola media Tira vento ad, ma non c'è pericolo di pioggia Carlos Sainz scatterà dalla pole del degli USA sul circuito di (Texas), ma al suo fianco in ...Tutti gli altri hanno pneumatici di mescola media Tira vento ad, ma non c'è pericolo di pioggia Carlos Sainz scatterà dalla pole del GP degli USA sul circuito di(Texas), ma al suo ...In Texas una gara bellissima e molto combattuta non impedisce a Verstappen di cogliere il 13° successo stagionale uguagliando il record di Schumi e Vettel; Hamilton ci prova fino alla fine ma non bast ...Con Leclerc penalizzato, la lotta al via sarà tra Sainz e Verstappen: segui la cronaca LIVE della gara degli Stati Uniti ad Austin [ GP USA LIVE ].