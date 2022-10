Governo Meloni | tutto pronto per la cerimonia della campanella a Palazzo Chigi

Nelle frasi con cui Sergio Mattarella ha commentato l'incarico e la nascita deldi Giorgiac'è un concetto che ai più, visto anche l'evolversi di eventi ora dopo ora, è passato ...Sull'invio di armi a Kiev 'la posizione delè quella espressa più volte dalla presidente: quando fai parte di una famiglia e hai firmato un accordo, allora accetti le decisioni che quel gruppo prende. Le decisioni che verranno ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...