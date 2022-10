Governo | Meloni | “Si comincia” – Video

Una posizione delicata - Da tempo la neo - premierera alla ricerca di un ruolo per Moratti, ... Alla fine è rimasta fuori dalla squadra di. La nomina ad amministratrice delegata di ...... come tecnico, con ilDraghi. Adesso la politica e il Parlamento devono riprendere il loro ... Ma ora Cingolani farà il consigliere della presidente del Consiglio , Giorgia: 'Sarò advisor ...Giorgia Meloni ha ricevuto la campanella dall’ex banchiere centrale, che diventa ora anche ex premier. I ministri che ieri hanno giurato si sono riuniti per il consiglio dei ministri. Macron è a Roma ...Gennaro Sangiuliano è il nuovo Ministro della Cultura del Governo guidato da Giorgia Meloni. Il suo nome era circolato in queste ore prima della formazione del nuovo governo di destra-centro.