Governo Meloni | per le bollette 10 miliardi in più Pensioni | piano per evitare la Fornero

Dopo il giuramento, la cerimonia della campanella e quindi il primo Consiglio dei ministri. Dopo aver accettato senza riserve l'incarico di formare il, Giorgiasi è insediata a Palazzo Chigi . Ha incontrato per un'ora Mario Draghi , poi ha presieduto il suo primo consiglio dei ministri. Per assumere in maniera piena le sue funzioni, ...Un lungo applauso ha salutato Mario Draghi a Palazzo Chigi prima che il premier uscente lasciasse la sede del. Dopo il passaggio della campanella con Giorgia, Draghi è stato salutato dal picchetto d'onore e lì funzionari e dipendenti della presidenza del Consiglio, affacciati alle finestre, ...Sorrisi, lacrime (di gioia e rabbia) ed errori accompagnano la nascita del governo Meloni che questa mattina alle ore 10 presterà il solenne giuramento nelle mani del Capo dello Stato Sergio Mattarell ...L’ex ministro della Transizione ecologia Roberto Cingolani è stato scelto come consigliere per l’energia a Palazzo Chigi del Governo Meloni.