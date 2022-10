Governo Meloni | Papa Francesco | “Preghiamo per la pace e l’unità in Italia”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Città del Vaticano – “Oggi è l’inizio del nuovoper ladell’”. E’ messaggio di auguri cherivolge al nuovo esecutivo da piazza San Pietro al termine dell’Angelus. Un messaggio che arriva pochi minuti dopo che a Palazzo Chigi si è svolta la tradizionale cerimonia della campanella, rito che sancisce il passaggio di consegne tra i Premier (leggi qui). Ieri, poco dopo il giuramento dell’Esecutivo al Quirinale (leggi qui), il presidente della Cei, il cardinal Zuppi, ha rivolto a Giorgiale sue “più sincere congratulazioni per l’incarico che è chiamata a ricoprire. Con Lei si apre anche una pagina storica per il nostro Paese: il nuovoè il primo guidato da una donna nel ...

Le ultime di Fisco, pensioni e gas: quali saranno le prime mosse die Giorgetti Nella squadra di Xi Jinping tutti gli alleati della prima ora di Rita Fatiguso Nuovoe conti pubblici: ...Con ilalcuni ministeri sono stati rinominati. È il caso, ad esempio, del ministero dell'Agricoltura, che ora si chiamerà dicastero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare. A guidarlo è ...È previsto per le 10.30 il passaggio delle consegne tra il premier uscente Mario Draghi e Giorgia Meloni. La cerimonia, suggellata dal passaggio della campanella utilizzata dal capo del governo per ...Oggi Macron è a Roma Si è concluso il rito del passaggio della campanella dalle mani di Mario Draghi a quelle di Giorgia Meloni, in agenda questa mattina alle 10:30. Segna ufficialmente il ...