Governo Meloni | la rivelazione di Thierry Breton | «Draghi fiducioso che rispetterà gli impegni Ue presi dal suo esecutivo»

Leggi su open.online

(Di domenica 23 ottobre 2022) «L’Italia è una grande partner dell’Europa e non ho mai avuto dubbi sul fatto che il nuovoitaliano sarà in grado di rispettare glidal vecchio». Sono le parole di, il commissario Ue per il Mercato interno che, ai microfoni dell’emittente francese Rtl, ha confessato di aver parlato con l’ex premier Marioriguardo al nuovoche si è riunito oggi, domenica 23 ottobre, nel primo Cdm. «Marioera molto», ha sottolineato. Per il commissario Ue, due sono le scelte fatte dalla neodente del Consiglio Giorgiache dimostrano che il nuovoè in linea con «il ...