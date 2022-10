Governo Meloni – La fiducia alla Camera e al Senato | la nomina di viceministri e sottosegretari e le commissioni | ecco il timing

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Dopo il giuramento, la cerimonia della campanella e quindi il primo Consiglio dei ministri. Dopo aver accettato senza riserve l’incarico di formare il, Giorgiasi è insediata a Palazzo Chigi. Ha incontrato per un’ora Mario Draghi, poi ha presieduto il suo primo consiglio dei ministri. Per assumere in maniera piena le sue funzioni, però, ildeve ancora ottenere ladai rami del Parlamento. Poiprocederanno a eleggere i componente dellepermanenti. Quindi ilcompleterà i suoi ranghi con ladiun possibile elenco delle scadenze principali, da quifine ...