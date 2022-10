Governo Meloni | Cingolani | “Sarò advisor energia per Palazzo Chigi”

(Di domenica 23 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Non mi chiami più ministro, né consulente:per l’per, a lavoro per superare l’inverno vista l’emergenza che ci troviamo a fronteggiare”. Lo spiega all’Adnkronos l’ex ministro della Transizione ecologica Roberto, che resterà al lavoro per il, dunque, sarà al lavoro per “mettere in sicurezza questo periodo”. A chi gli domanda se a fine inverno il suo incarico cesserà, “beh, io spero che l’emergenza finisca, così ho concordato”, chiarisce. L’incarico, precisa, “non è retribuito, lo faccio con spirito costruttivo” con la mission di “superare l’inverno vista l’emergenza che ci troviamo a fronteggiare”, spiega ancora l’ex ministro. L'articolo proviene da Italia Sera.

