Governo Meloni | Bonafede | “Timori di una vera e propria restaurazione”

(Di domenica 23 ottobre 2022) ROMA – “Leggendo la lista dei membri del nuovo, si concretizzano i(che ho già più volte manifestato) di una”; un passo indietro che rischia di cancellare i segnali di cambiamento e i traguardi raggiunti in questi ultimi anni. Il MoVimento farà opposizione in maniera intransigente e rigorosa. Da cittadino italiano, auspico ovviamente di esser smentito e auguro buon lavoro al nuovo esecutivo, atteso da sfide importanti e decisive per il Paese”. E’ quanto afferma l’ex ministro della giustizia Alfonso(foto), esponente del Movimento 5 Stelle. L'articolo L'Opinionista.

