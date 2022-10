Governo | ' impatto emotivo' per Meloni | primo Cdm ' uniti per emergenza' | e ' arruola' Cingolani**

Servono ulteriori e immediate misure per attenuare il gravissimodei rincari dell'energia ... Alla presidente Meloni e a tutto iloffriamo il nostro contributo di proposte e ...... dalla prevenzione all'assistenza domiciliare, alle terapie, alla riabilitazione, all'accompagnamento di fine vita, fino alla ricerca clinica, in grado così di incidere a 360 gradi sull'di ...(Adnkronos) - Lealtà e responsabilità. E la promessa di "procedere uniti" per affrontare le tante emergenze con cui il Paese sta facendo i conti. E' il ...Oggi a Palazzo Chigi la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne tra il presidente uscente, Mario Draghi, e la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia ...