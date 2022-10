Governo | Ilda Boccassini | Immagini Meloni mi hanno fatto tenerezza

(Di domenica 23 ottobre 2022) “Guardando ledella commozione del nuovo presidente del consiglio, della scena del compagno con la figlia e lei che giurava, insomma questecosì mi”. Lo ha detto l’ex procuratore aggiunto di Milano, ospite oggi a Firenze dell’Eredità delle donne, rispondendo a Gad Lerner che le aveva chiesto come vedeva “l’ascesa a Palazzo Chigi di una donna, Giorgia, che viene da un mondo all’interno del quale” “la tradizione virilista è piuttosto affermata” avendo lei stessa “attraversato un potere maschile anche se nella magistratura ci sono state molte donne”. “Non so che cosa ci aspetterà il futuro – ha proseguito Bocassini -, che cosa sarà in grado di fare, ovviamente io ho altre idee sui diritti, io ...

