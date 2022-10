Governo | Crosetto | ' tenuta sociale a rischio | Mosca soffia su rabbia piazze'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Ci aspettano settimane e mesi molto difficili: serve il massimo impegno del. Ma è necessaria anche un'unità di intenti, da parte di tutti gli attori politici, e una maturità che ci consenta di uscire da questa crisi. In ballo c'è la sicurezza del Paese". A dirlo, in un'intervista a 'La Repubblica', il neo ministro della Difesa, Guido. "Il tema principale è laed economica. L'inflazione, l'aumento del gas, dell'energia e di tutte le materie prime - riconosce - stanno incidendo in maniera violenta sui redditi e i risparmi di 60 milioni di italiani e su una parte del sistema produttivo. Penso a chi ha un solo stipendio e una famiglia numerosa. A chi gestisce un bar e non riesce a pagare le bollette, all'azienda che deve esportare e non è più competitiva. C'è un ...