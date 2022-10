Google vuole investire 200 milioni nell' Intelligenza Artificiale di Cohere  

(Di domenica 23 ottobre 2022) AGI - Alphabet, la società madre di, è in trattative per200di dollari in, startup di, che si occupa dello sviluppo di software di elaborazione del linguaggio naturale.a trattativa anche la società di produzione di chip Nvidia. Fondata nel 2019, basata a Toronto,crea applicazioni di Machine Learning per le aziende, inclusi strumenti per chatbot e altre funzionalità in grado di comprendere il parlato e il testo umani. Lo scorso novembre, la società aveva stretto una partnership con Alphabet per fare in modo che la sua divisione cloud di Mountain View fornisse la potenza di calcolo necessaria aper istruire i suoi modelli software. A febbraio ...

AGI - Agenzia Italia

