Golf | DP World Tour | Yannik Paul vince all’ultima buca il Mallorca Open Renato Paratore chiude 23°

(Di domenica 23 ottobre 2022) Quattro giorni dispettacolare alsi sono decisi solo all’ultimo respiro. Dopo 72 buche, è un birdie alla 18 del quarto round a consegnare la vittoria al tedescoche centra così la prima vittoria in carriera sul DP. Dopo un terzo giro fenomenale, il 28enne ha dovuto superare molte difficoltà in questo quarto giorno per resistere alla rimonta dei tanti avversari che avevamo messo in discussione la sua leadership. Inizio da incubo per lui con un bogey alla1, diverse occasioni mancate e poi ancora un bogey alla 7. Poi la ripresa coi due birdie alla 8 e poi ancora alla 11 per riprendere il comando della classifica. Le sue chance sembravano definitivamente crollate con altri due bogey consecutivi alla 14 e ...