Gol sbagliato | Juan Jesus racconta | svelato cosa ha pensato in quel momento

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il Napoli di Luciano Spalletti vince e ottiene tre punti d’oro grazie ad una rete da centravanti vero di Victor Osimhen. Continua la striscia di vittorie da record degli azzurri, ben 11 vittorie di fila tra campionato e Champions. La forza del Napoli di Spalletti non è da attribuire solo alle straordinarie capacità offensive, bisogna elogiare anche la solida fase difensiva guidata da Kim Minjae e, il brasiliano è intervenuto durante il post-partita ai microfoni di DAZN, di seguito le sue dichiarazioni: Sei migliorato sotto tanti punti di vista. La difesa è molto solida.“Ovunque abbia giocato mi sono sempre fatto trovare pronto perché sono un professionista. Io gioco per la squadra. La Roma era fortissima nei calci piazzati e dovevamo stare attenti”. Devi solo migliorare nel tiro in porta.“Non sapevo se tirare o meno, ho tirato ...

All'80esimo Osimhen sfrutta un interventodi Smalling e da posizione angolo col destro ... Non può nulla sul. Zaniolo 6: Lotta come un leone. L'unico che mette un pò in difficoltà la ...Dopo unannullato per fuorigioco, Nicoletti sigla il 2 - 0 al 25'. Il pallone viene crossato da ...però si rialza stizzito e colpisce con un calcio l'avversario in un tipico quantofallo ...Il difensore brasiliano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Roma: 'Oltre a noi, ci sono Inter, Milan e Atalanta'.Cambia ancora la vetta: il Renate sbaglia un rigore con Maistrello e fa 0-0 con l’AlbinoLeffe, cedendo così il primato al Lecco che passa sul campo dell’Arzignano (2-0) con un gol per tempo – due ...