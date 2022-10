Giorgia Meloni presidente del Consiglio | insediamento a palazzo Chigi VIDEO Cerimonia stamattina

Nelle frasi con cui Sergio Mattarella ha commentato l'incarico e la nascita del Governo dic'è un concetto che ai più, visto anche l'evolversi di eventi ora dopo ora, è passato ...Il concetto di famiglia è stato non solo uno dei pilastri della campagna elettorale condotta dalla premier, ma è anche tema centrale della sua retorica. Più volte laha affermato con sicurezza di poter governare l'Italia esattamente " come si cresce un figlio ", ponendosi come figura ...Giorgia Meloni arriva a Palazzo Chigi per il passaggio di consegne tra vecchio e nuovo governo Giorgia Meloni arriva a Palazzo Chigi per il passaggio di consegne tra vecchio e nuovo governo Stretta di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...