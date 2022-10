Giorgia Meloni | la prima Premier donna d’Italia

Leggi su zon

(Di domenica 23 ottobre 2022) In seguito a lunghissime campagne elettorali, lo scorso 25 settembre gli Italiani sono stati chiamati al voto per scegliere i nuovi membri della Camera e del Senato. Le elezioni politiche 2022 si sono concluse con la vittoria della coalizione di centrodestra, che ha raggiunto la maggioranza in entrambi le Camere. Il partito più votato, raggiungendo il 26% dei voti, è Fratelli, con a capo. Dopo la proclamazioni dei risultati elettivi, lo scorso 13 Ottobre le due Camere si son riunite per laseduta e hanno eletto i corrispettivi presidenti: Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, eletto alla Camera ,ed Ignazio La Russa, uno dei fondatori di Fratelli, eletto al senato. La nuova lista di ministri In seguito ad ulteriori consultazioni indette da ...