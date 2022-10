Giorgia Meloni assicura il sostegno dell’Italia a Zelensky

Leggi su 361magazine

(Di domenica 23 ottobre 2022) . Anche il neo ministro degli Esteri Tajani chiama il suo corrispettivo ucraino Un pomeriggio intenso quello disubito dopo il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Diverse le telefonate che la neo Premier ha avuto con i leader europei e con i vertici dell’UE. Non è mancato, da parte di, un riferimento chiaro all’Ucraina e al ruolonel conflitto. Con un tweet, chiaramente laha ribadito il fermo: “L’Italia è e sarà sempre dalla parte del coraggioso popolo ucraino che lotta per la sua libertà e per una giusta pace. Non sei solo!”. Many thanks @yUa. Italy is and will always be on the side of the brave people of Ukraine that ...