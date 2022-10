Giorgetti | dal Fronte della Gioventù al ruolo più delicato del Governo Meloni dopo i troppi nodi lasciati irrisolti al Mise | chi è il ministro dell’Economia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il leghista Giancarlo, 55 anni, è il nuovo. Nelle prossime settimane dovrà contrattare con l’Europa la possibilità di fare deficit aggiuntivo per una quarantina di miliardi di euro e al contempo rassicurare i mercati internazionali sulla tenuta dei conti italiani. Sin dalle prime ore dovrà maneggiare patate bollenti come la vendita di Ita Airways e il complicato aumento di capitale di banca Mps. E nel frattempo affrontare le prime fasi dell’annunciata recessione. Compito improbo e non è un caso che non ci sia stata una corsa a cercare di occupare la poltrona in via XX settembre.è l’uomo adatto? Giusto che parlino i fatti ma le premesse non sono delle più incoraggianti. La guida del ministero dello Sviluppo economico ha lasciato senza soluzione la gran parte delle più gravi ...