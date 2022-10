Gigante Soelden 2022 | risultati e classifica finale | trionfa Odermatt | Borsotti 28°

Leggi su sportface

(Di domenica 23 ottobre 2022) Un alieno a, è Marco. Il vincitore dell’ultima Coppa del Mondo di sci alpino apre come aveva concluso: ovvero dominando. Nello slalominaugurale della stagione/2023, lo svizzero vince chiudendo al primo posto sia la prima che la seconda manches e dando un segnale a tutta la concorrenza, sarà ancora lui il grande favorito per la conquista della sfera di cristallo. Sul podio, insieme ad, ci finisce lo sloveno Zan Kranjec staccato di oltre sette decimi e al terzo posto c’è il norvegese Henrik Kristoffersen, autore comunque di una buona rimonta. Da segnalare la fantastica rimonta dello statunitense Tommy Ford che da ventiseiesimo chiude sesto guadagnando nella seconda manche ben venti posizioni. Niente da fare per Giovanni, unico azzurro a ...