Gigante maschile | in Coppa del Mondo vince Odermatt Azzurri lontani dal podio

(Di domenica 23 ottobre 2022) Soelden – Marcosi è preso di forza la vittoria del primodella stagione 2022/23 a Soelden, in Austria. L’elvetico, dominatore sia della classifica generale che di quella di specialità lo scorso anno, si è dimostrato imprendibile anche tra le porte larghe austriache,ndo col tempo complessivo di 2’04”72. Il venticinquenne di Buochs ha firmato il suo personalissimo bis sul Rettenbach – dopo il primo posto del 2021 -, conquistando la vittoria numero dodici nel massimo circuito (ottava in). Molto lontano il secondo classificato, lo sloveno Zan Kranjec al terzoin carriera a Soelden, che ha pagato un ritardo di ben 76 centesimi dallo svizzero. Sul gradino più basso delil norvegese Henrik Kristoffersen a 96 centesimi dal ...

Il video con gli highlights dello slalomdi Soelden 2022 , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Marco Odermatt, vincitore della scorsa Coppa del Mondo, domina la prima gara della stagione firmando due ...La nuova stagione dello sci alpino comincia nello stesso modo in cui era finita la vecchia: con il dominio di Marco Odermatt . Nello slalomdi Soelden, in Austria, prima gara della stagione, lo svizzero chiude davanti a tutti la prima manche e poi centra la vittoria chiudendo primo con 76 centesimi sullo sloveno Zan ...Lo svizzero, detentore della coppa di cristallo, si impone davanti allo sloveno Kranjec e al norvegese Kristoffersen. Male l'Italia ...