Giambruno? Frasi irriferibili al compagno della Meloni | clamoroso al Colle

(Di domenica 23 ottobre 2022) Appuntamento alle ore 10. Ma c'è chi ha l'ansia di presentarsi in ritardo al rendez vous con la storia e arriva in largo anticipo. Il primo a varcare la soglia del Quirinale è Gennaro Sangiuliano. Alle 8.30 il direttore del Tg2 sale al, pronto a giurare come nuovo ministro dei Beni Culturali. Alla spicciolata giungono tutti gli altri. Macchina parcheggiata nel piazzale antistante e passeggiata a piedi, davanti alle telecamere, fino all'ingresso. No, stavolta non ci sono "fenomeni". Nessuna bicicletta, monopattino. I tempi in cui si doveva marcare il distacco dalla "casta" sono finiti. Pure perché, tempo una settimana, e tutti per praticità o per obbligo iniziavano a usare l'auto blu con il lampeggiante. Almeno, per una volta, ci siamo evitati la sceneggiata. Mezz' oretta d'attesa e comincia il rituale. Va per prima Giorgia. Il ...