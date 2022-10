GFVip | la sorella di Nikita Pelizon risponde allo scoop lanciato da Chi Magazine | “Irrispettoso”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ladi, Jessica, si è scagliata ferocemente contro l’ultimoda Chi, diretto da Alfonso Signorini. Nello specifico, si è parlato moltissimo del fidanzato che l’attuale gieffina avrebbe fuori dalla casa, tale Valerio Tremiterra. Ladella modella, però, non ha apprezzato affatto questa notizia e si è scagliata dapprima L'articolo

ANTONELLA FIORDELISI E IL RAPPORTO DIFFICILE CON LAAntonella Fiordelisi confida ad Alberto De Pisis il difficile rapporto che ha con lache non vede da anni. ##gfvip7 #vipponi ...... senza risparmiarsi su Manuel Bortuzzo e il naufragio della lovestory con la, Lulù Selassié. L'occasione che la princesse etiope, reduce dalla vittoria del6, ha per tornare ad aprirsi ...La sorella di Nikita Pelizon, Jessica, ha risposto tramite il profilo ufficiale della gieffina contro lo scoop lanciato da Chi Magazine ...È stata condivisa sulla pagina Instagram di Nikita Pelizon la reazione piccata della sorella Jessica di fronte al video, condiviso in rete da Chi, ...