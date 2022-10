GF Vip 7 | Sonia Bruganelli lascia | ex gieffino molto discusso sarà il nuovo opinionista?

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 23 ottobre 2022) Da qualche giorno a questa parte è spuntata fuori la voce secondo cui il doppio appuntamento della settima edizione del Grande Fratello Vipfermato. Si ipotizza che, siccome non cialcun prolungamento, il reality deve rallentare per arrivare con i giusti tempi all’ultima puntata fissata a dicembre. Ad ogni modo, si vocifera anche chesi assenterà per qualche puntata. E indovinate chi prederà il suo posto, a quanto pare si fa largo il nome di Alex Belli. Grande Fratello Vip 7:si assenta Stando a quanto emerso in questi giorni,lascerà il Grande Fratello Vip per qualche puntata. Non si è capito bene per quale motivo e soprattutto in quale periodo esatto. Sta di fatto che gli esperti ipotizzano ...