Gf Vip 7 | Patrizia Rossetti e Wilma Goich sull’interesse di Elenoire Ferruzzi per Daniele Dal Moro | “Senza parole | anche con Luca Salatino ha fatto così”

Leggi su isaechia

(Di domenica 23 ottobre 2022) Archiviato l’interesse per, che aveva tenuto banco durante i primi giorni nella Casa del Gf Vip 7,si è presa una bella cotta perDal. Qualche giorno fa, parlando dell’ex tronista con Carolina Marconi, la Vippona si era detta certa che le sue attenzioni fossero ricambiate: Hai visto come fa? Io parlavo con lui, gli dà fastidio secondo me, lo vedo che gli dà fastidio. Io l’hoapposta a parlare con, cheormai non… Cioè, gli voglio bene ma non è più quella cosa, capito? Stamattina è venuto appena sveglio, non ha dormito, aveva gli occhi gonfi, ha dormito poco. Gli ho detto “A me da fastidio!” (se parla con un’altra, ndr). Lui l’aveva capito (che esercita un potere nei suoi ...