George Clooney sull' essere diventato padre dei gemelli a 56 anni | Ero terrorizzato

ha recentemente rivelato quali sono stati i suoi sentimenti a proposito del fatto che, all'età di 56 anni, sarebbe diventato padre di due gemelli . La star di Hollywood ha rivelato di ...Al secondo posto si piazza la commedia romantica cone Julia Roberts Ticket to Paradise , che raccoglie 16,3 milioni di dollari e al terzo resiste l'horror Smile , che in questo ...George Clooney ha recentemente rivelato che cosa ha provato inizialmente quando ha scoperto che sarebbe diventato padre di due gemelli a cinquantasei anni. George Clooney ha recentemente rivelato qual ...Lo stilista ha collaborato con l’attore premio Oscar per creare gli abiti per il suo ruolo nel nuovo film della Universal Pictures Ticket to Paradise ...