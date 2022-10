Genny Sangiuliano | un ministro alla Cultura con sangue altomolisano

Molti altri gli intrecci di consanguineità checonserva in alto Molise dove qualche anziano del centro storico ricorda di averlo visto scorrazzare da piccolo. Laureato in giurisprudenza ...Scrive Saviano su Twitter: ", mediocre giornalista, biografo di Putin (...) mi querelò la storia e la fame atavica di'o ministro mi hanno dato ragione. Era facile immaginare: in ...Un ministro della Cultura con sangue molisano. Almeno per metà. E’ l’ormai ex direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, giornalista professionista, già vice direttore del Tg1 e del quotidiano ...La sinistra ha ragionato per anni sulle Pari opportunità, partendo dalle quote rosa e arrivando a impartire grottesche lezioni di grammatica. Tanti i temi toccati dal dibattito progressista: si dirà « ...