Genesi italiana del Peñarol | la migliore sudamericana del XX secolo

(Di domenica 23 ottobre 2022) Roma, 23 ott – Crescita demografica, espansione economica, progresso culturale e scientifico. Se l’italiano più famoso in tutto l’Uruguay risulta essere Giuseppe Garibaldi, sono tanti i motivi per cui questo triangolo di terra – posto tra la pampa argentina e le basse montagne del Brasile meridionale – è ancora oggi influenzato dall’opera dei nostri connazionali. Si stima infatti che quasi la metà dei cittadini uruguaiani abbia ascendenti provenienti proprio dall’antica Esperia. Significativo che negli anni ‘40 una legge – abrogata solo nel nuovo millennio – rese obbligatorio lo studio della nostra lingua nelle scuole superiori. Da questa produttiva contaminazione poteva sottrarsi il mondo del calcio? Ovviamente no. E infatti il, miglior squadradel XX, ha una storia che parte…dal Piemonte. Da Pinerolo al ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

...portartore di caos e tirranide è credibile Cancellare e demonizzare ogni analisi sulladel ... siamo certi sia il modo corretto per interpretare la stessa posizione atlantistaIl ...È l'Italia, adesso, di Giorgia Meloni, prima premier donna della storia, un primato che ... "Polvere siamo e polvere torneremo" Non è un proverbio ma un passo della Bibbia (3,19) e ... La genesi del regime fascista nella trasmissione «Domenica per» con le testimonianze di Zavoli La parola più usata nel Regno Unito in questi giorni è stata chaos. In Italia i caosboys sono milioni. Sono quegli intellettuali autoeletti che si considerano superiori a Einstein o Leonardo da Vinci ...Insegnante, giornalista e scrittore, Gennaro Sangiuliano fa parte della squadra di governo scelta da Giorgia Meloni per il suo esecutivo ...