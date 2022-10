Gb | Gentiloni | ‘Pesano Brexit e decisioni avventate | lezioni per tutti i governi Ue’

(Di domenica 23 ottobre 2022) FIRENZE – “Lapenso che sia stata un errore soprattutto per gli inglesi. La condizione del Regno Unito è molto peggiore di quella che avevano prima. C’è un’instabilità, un’incertezza e una volatilità sui mercati finanziari che prendere, poco spiegate, diventa pericoloso. Più che dareagli inglesi dovremo imparare dagli inglesi: servirà molto aeuropei”. Ad affermarlo, alla Festa dell’Ottimismo del quotidiano ‘Il Foglio’, è stato il Commissario Ue per l’Economia, Paolo(foto). L'articolo L'Opinionista.

