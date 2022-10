Gazzetta | Milano Cortina 2026 | il nuovo ad sarà Letizia Moratti 

(Di domenica 23 ottobre 2022) L’amministratore delegato diMoratti. Lo scrive ladello Sport. Finora si era fatta strada l’ipotesi della nomina di Andrea Abodi, ma proprio Abodi è stato scelto dal Premier Giorgia Meloni come ministro dello Sport. Dunque adesso prende piede la candidatura dell’ex sindaco die vice presidente della Regione Lombardia. Ladello Sport scrive: “Per il ruolo lasciato di fatto vacante da Andrea Abodi – candidato principale all’incarico fino a questo momento – è stata infatti sceltaMoratti. L’ex presidente della Lega Serie B è stato nominato ministro per le politiche giovanili e lo sport delGoverno presieduto da Giorgia Meloni, così l’incarico legato ...

La Gazzetta dello Sport

...come amministratore delegato per- Cortina era entrata nel governo grazie a Mario Draghi , su richiesta anche degli organizzatori dei giochi invernali, dopo la pubblicazione in...... così l'incarico legato alle Olimpiadi italiane finirà alla manager e politica, già sindaca die vicepresidente della regione Lombardia. Segue servizio completo Leggi i commenti Olimpiadi: ... Milano Cortina 2026, Letizia Moratti scelta come a.d. L'ex sindaco di Milano e vicepresidente della regione Lombardia è stata nominata al posto di Abodi, nuovo ministro per le politiche giovanili e lo sport ...Vecchi rancori che emergono e deflagrano, annientando il buoncostume e le maschere che certe cariche imporrebbero. Al Franchi, Beppe Marotta e Joe Barone hanno sfiorato la rissa, l’ancestrale risoluzi ...