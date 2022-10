Garanzie dalla Casa Bianca | Meloni | l' uomo che zittisce la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Via liberaa Giorgia. Sarà deluso chi, da, si attendeva (anzi sperava) in una opposizione sia pur silente dell'amministrazione Usa e del presidente (democratico) Joe Biden: secondo Charles Kupchan, ex consigliere di Barack Obama e docente di relazioni internazionali alla Georgetown University di Washington (non certo un reazionario trumpiano, dunque), i ministri sceltineo-premier "sono segnali chiari" che rassicureranno gli Usa. "La premier ha aperto la strada per rassicurare gli americani e la comunità internazionale sulle sue reali intenzioni - spiega l'esperto al Corriere della Sera -. Per prima cosaha preso una posizione netta contro l'invasione della Russia in Ucraina. E, nonostante provenga ...