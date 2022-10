Globalist.it

mai i tentativi di annessione illegale da parte della Federazione Russa delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhya e Kherson e condanniamo fermamente il controllo ... G7: "Non riconosceremo mai l'annessione illegale delle regioni occupate dai russi" Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhya e Kherson ora sotto il controllo russo devono tornare nei confini internazionalmente riconosciuti dell'Ucraina.Sul possibile ritorno di Boris Johnson l'opposizione laburista britannica non ci sta e spara a zero in alcune interviste.