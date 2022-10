Fu la prima delle celebrity Star incomparabile del cinema muto | costruì la propria leggenda e per decenni riscosse gli utili Irritando moltissimo i colleghi dell' epoca

Leggi su iodonna

(Di domenica 23 ottobre 2022) «Erano i tempi di D’Annunzio e io invece misi da parte tutta la cartapesta, e niente tende, niente velluti. Tutto dal vero e tutto controcorrente». Così Francesca Bertini raccontava a Gianluigi Rondi, che ne scriveva sul Tempo, com’era andata l’avventura di Assunta Spina, il film che la consacrò “diva immortale”. Francesca Bertini «Nessun’altra artista potrebbe far rivivere dinanzi allo schermotografico un tipo di donna così vario, così complesso, così difforme nei suoi mutevoli atteggiamenti’animo com’è riuscita a crearlo e incarnarlo Francesca Bertini» scriveva un autore anonimo in Lettere, Arti, Varietà, nel 1916, uno dei molti ritagli di giornaliassemblati dalla Cineteca di Bologna in occasionea mostra I vestiti dei sogni, nel 2015. E ancora: «Da Grado sono arrivate ...