FOTO – Vergogna a Roma | striscioni contro il Napoli e il Vesuvio

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 ottobre 2022) C’è già aria dinelle due città in vista dell’11esima gara di Serie A di questa sera all’Olimpico. Stavolta, purtroppo, non è la sana competizione e agonismo che ci piace vedere in ogni sport. Si tratta di puro razzismo messo in atto da alcuni vandali tra le strade della Capitale poche ore prima del match. Suglisi leggono infatti frasi come “sogna,vomita su quella fogna”., glidellaQuelli che seguono, sono gliapparsi nella città di, tappezzata die sul...