Fiorentina | la compagna di Venuti | «Non mandatemi messaggi minatori | non li leggo nemmeno»

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ladel terzino della, ha pubblicato una storia su Instagram dopo il match con l’Inter Ladi Lorenzo, Augusta Iezzi, ha pubblicato una storia su Instagram dopo l’errore del terzino dellanel match di ieri contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Vi chiedo la gentilezza di smetterla di inviarmisu questo profilo, non li apro. Questo profilo tratta di molte tematiche ma non di calcio. Grazie per la comprensione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Un errore a suo modo clamoroso che ha condannato la Fiorentina al 95', dopo l'insperato pari arrivato cinque minuti prima a firma Jovic. I tifosi viola hanno attaccato la madre del difensore gigliato. Non è la prima volta che Augusta Iezzi riceve attacchi su Instagram: la sua risposta alle offese dopo l'errore del difensore viola al 95' che ha condannato la squadra di Italiano.