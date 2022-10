Fiorentina-Inter | Lautaro Martinez | “Mostrata cattiveria e personalità | dovevamo però chiuderla prima”

Leggi su sportface

(Di domenica 23 ottobre 2022) L’attaccante dell’, ha commentato la vittoria ottenuta contro la. L’argentino ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo mostrato grande, resistendo ad una squadra fisica e pressante come la. Sappiamo poi come. Nei giorni scorsi abbiamo fatto una riunione con la squadra, dicendoci come dovessimo ripartire e questa sera lo abbiamo dimostrato”. Poi aggiunge: “Cerco sempre di mettermi a disposizione di chi gioca al mio fianco e di migliorare con lui. Edin per esempio fa un grandissimo lavoro e io cerco sempre di rubare qualcosa”. Tornando poi sulla partita, una battuta sul connazionale Gonzalez, uscito dolorante dal ...