Fiorentina-Inter | folle aggressione a un tifoso nerazzuro | 'Buttalo di sotto' VIDEO

Si ferma invece l': le nerazzurre impattano per 1 - 1 a Sassuolo . Serve una rete allo scadere di Chawinga per trovare il pareggio dopo il vantaggio di Tomaselli. Photo LiveMedia/Stefano D'offiziCLASSIFICA SERIE A: Napoli* e Milan 26 punti; Atalanta* 24; Roma* 22;, Lazio* e Udinese 21; Juventus 19; Torino 14, Salernitana 13; Sassuolo* 12; Empoli 11; Monza 10;10; Bologna 10; ...Un errore dopo l'altro. Non è stata una gara semplice quella di ieri tra Fiorentina e Inter per il direttore di gara Paolo Valeri. Il fischietto ha commesso alcuni errori che ...Il risultato maturato al Franchi dopo una partita a dir poco rocambolesca ha determinato un post match decisamente acceso, soprattutto tra i dirigenti delle due squadre. Le prime ricostruzioni uscite.