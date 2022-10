Fiorentina-Inter | finale caldissimo in campo e negli spogliatoi

(Di domenica 23 ottobre 2022) Animi surriscaldati inal termine diStrascici polemici dopo la vittoria al fotofinish dell’sullaarrivata all’ultimo secondo grazie al gol di Mkhitaryan. Secondo i nerazzurri, riporta la Gazzetta dello Sport, dirigenti viola avrebbero preso a pugni la porta delloo ospite al termine del match dove non sono mancate le polemiche. “Tensione alle stelle. Inma anche in tribuna. Con strascichi fino alla porta degli. Nelconvulso è successo di tutto, con accuse e smentite su un presunto “scontro” nel post partita. Con ovviamente versioni differenti. Questi i fatti: l’fa sapere che i ...

Campionato Serie A: partite, orari e ultime news 11giornata, le formazioni: Atalanta - Lazio - Roma - Napoli Pagelle - Juventus - Empoli - Milan - Monza -La rubrica - Ius ..."Buttalo di sotto!" si sente gridare nel settore Maratona allo stadio Franchi di Firenze, dove durante gli ultimi minuti divinta 4 - 3 dagli ospiti sono scoppiate diverse risse tra tifosi avversari. Le immagini che circolano sui social mostrano alcuni sostenitori dell'aggrediti da quelli di casa, ...A metà del primo tempo concede giustamente il rigore alla Fiorentina poi trasformato da Cabral visto l ... Giusto anche il rigore per l’Inter: Terracciano in uscita sfiora la palla ma frana addosso a ...Il Presidente Commisso alla fine della partita è semplicemente sceso all’interno degli spogliatoi della Fiorentina per complimentarsi con il Mister ed i ragazzi per l’ottima prestazione In questo mara ...