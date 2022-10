Fiorentina-Inter | caccia all’uomo in tribuna | ancora una volta il Franchi si dimostra incivile Commisso assalta lo spogliatoio dei nerazzurri -VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di domenica 23 ottobre 2022). Rabbia in campo per le decisioni di Valeri, clima ostile ine infine una brutta storia avvenuta negli spogliatoi. L’inanella la terza vittoria consecutiva in campionato e continua a scalare la classifica. La squadra di Simone Inzaghi riesce ad imporsi per 4-3 sul campo dellaal termine di novanta minuti segnati dagli errori di Valeri e da un grande nervosismo. La rabbia e esplode a Firenze quando l’segna il gol del 3-4 su una colossale ingenuità commessa da Venuti. È una beffa che brucia, fa malissimo. La rimonta vanificata nel peggiore dei modi possibili con il più tagliente dei finali si potesse immaginare. Il cartellino rosso non dato a Dimarco (per quel fallaccio su Bonaventura nemmeno sanzionato con l’ammonizione) e il sospetto che ...